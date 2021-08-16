Астрологи рассказали, женщинам каких знаков зодиака не везет в любви

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Почти каждая женщина мечтает обрести счастье в семье. Но не у всех это получается. Астрологи выяснили, что порой это зависит от знака зодиака. Они отметили, что есть астрологические символы, представительницам которых не везет в любви.

Весы — один из самых женственных знаков. Девушки-Весы нежны, изысканы и грациозны. Они пользуются вниманием мужчин, но много сомневаются. Им предлагают руку и сердце, а они все думают и выбирают. Именно поэтому Весы часто так и остаются одинокими.

Дамы-Водолеи очень харизматичны, независимы и свободолюбивы. Часто они имеют множество поклонников, которые их носят на руках. Но они не спешат создавать семью, иногда из упрямства и нежелания быть как все. Зато, если найдут такого же авантюриста, могут обрести счастье в отношениях.

Амбициозные и сильные женщины-Козероги часто отпугивают мужчин стремлением быть самостоятельными. В них не всегда можно разглядеть нежную женскую натуру. Они даже составляют конкуренцию мужчинам, а это может отпугнуть потенциального партнера. Но если уж кому-то они и позволят увидеть хрупкую девушку под внешней оболочкой сильной бизнесвумен, то этот счастливчик своего не упустит, передает Пятый канал.

Астрологи назвали пары по знаку зодиака, которые обречены на расставание. Они отметили, что каждый мечтает сохранить любовь и гармонию в отношениях с партнером. Но порой этому мешают не только обстоятельства, а сами характеры возлюбленных.