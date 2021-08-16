Астрологи назвали пары по знаку зодиака, которые обречены на расставание

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Астрологи назвали знаки зодиака, которые несовместимы друг с другом. Они отметили, что каждый мечтает сохранить любовь и гармонию в отношениях с партнером. Но порой этому мешают не только обстоятельства, а сами характеры возлюбленных.

Весы и Рак

Это лидеры несовместимости. Раки — консерваторы и не охотники за экспериментами. Весы же обладают необузданным темпераментом и тягой к переменам. Таким противоположностям тяжело ужиться, и потому их союзы часто бывают недолговечными.

Рыба и Водолей

В этом союзе лучше складываются деловые отношения, чем романтические. Рыбы очень ранимы и капризны и не выдерживают долго спокойного к себе отношения Водолеев. А те, в свою очередь, не любят и не понимают обид, которые всегда находятся у партнера.

Скорпион и Стрелец

Тоже не лучшее сочетание. Скорпионы четко понимают, чего хотят от своего партнера, а Стрельцы — просто плывут по течению, не задумываясь всерьез о будущем. Такая разница в подходах не дает отношениям окрепнуть, поэтому представителям этих знаков лучше иметь приятельские отношения, чем любовные, передает Пятый канал.

Астрологи назвали три самых преданных в любви знака зодиака. Существуют ли такие люди, которые могут влюбиться один раз и пронести это чувство в сердце всю жизнь? Астрологи уверены, что да. Шанс встретить такого человека, по их мнению, выше среди представителей трех знаков зодиака.