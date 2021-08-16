«Красивые и счастливые»: экс-муж Чеховой опубликовал фото с новой семьей

Фото: youtube.com

Бывший супруг телеведущей Анфисы Чеховой актер Гурам Баблишвили впервые опубликовал снимок со своей новой женой Юлией и их сыном Персеем. Фото сделано на родине 40-летнего артиста в Грузии, куда семья приехала в гости.

— Наконец мы добрались до Грузии. Познакомьтесь, наш сын — Персей. Первый раз у себя на родине и уже наполнил легкие чистым воздухом. Ему здесь комфортно и аппетитно, что не удивительно. Надо дать на пробу домашнее вино, — весело прокомментировал кадр актер в Instagram.

Подписчики актера восхитились красотой семьи и принялись гадать, на кого из родителей больше похож наследник. Оценила фото с ребенком бывшего мужа и Чехова.

— Какой вкусняшка! Сладкий персик, — написала телеведущая.

«Очень красивые и счастливые!»; «Счастья вашей замечательной семье»; «Какой замечательный пупсик, здоровья и счастья всей вашей семье!» — оставили комментарии пользователи.

У Баблишвили и Чеховой растет общий сын Соломон, которому восемь лет. Несмотря на развод, бывшие супруги стараются, чтобы мальчику было максимально комфортно: Соломон живет с мамой, но отец принимает активное участие в его воспитании, часто возит старшего сына в Грузию к бабушке и дедушке.

В этом году Баблишвили женился на 26-летней актрисе и блогере Юлии Томилиной, которая младше него на 13 лет. В мае у пары родился сын Персей.

Анфиса Чехова объяснила, почему ее боятся мужчины. После программы о сексе, где она была ведущей, у многих мужчин сложилось впечатление, что она профессионально разбирается в интимных тонкостях, но многие истории она просто выдумывала.