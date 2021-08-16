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Более 40 детских и спортивных площадок обустроили в Ясеневе

Илья Ашуров

Город
Более 40 детских и спортивных площадок обустроили в Ясеневе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Новоясеневский проспект Карта всех событий

В столичном районе Ясенево обустроили 24 детских и 18 спортивных площадок в этом году. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках проекта благоустройства территории района Ясенево была обновлена площадка для игры в волейбол, футбол, баскетбол и хоккей (в зимний период — прим. «ВМ»); оборудован теннисный корт; построены поля для футбола и панна-футбола. Помимо этого в районе установили уличные тренажеры, столы для пинг-понга и создали зоны для тихого отдыха.

Также в Ясеневе запланировано озеленение территории — высадка свыше 17 тысяч кустарников.

Кроме того, в рамках программы завершается приведение в порядок пространства в пределах Новоясеневского проспекта, Голубинской и Вильнюсской улиц и проезда Одоевского, рассказали на сайте мэра.

15 августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как в столице благоустраивают зеленые зоны. По его словам, скверы и парки во всех районах города стали настоящим трендом в мегаполисах. В связи с этим городские зеленые зоны должны представлять собой удобные общественные пространства.

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