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Прокуратура контролирует ход строительства школы в Балашихе

Илья Ашуров

Происшествия
Прокуратура контролирует ход строительства школы в Балашихе
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Ольгино Карта всех событий

Прокуратура контролирует ход строительства школы на территории городского округа Балашиха, после выявленных нарушений. Об этом в понедельник, 16 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

Речь идет о школе на 1100 мест, расположенной в микрорайоне Ольгино. Нарушения были обнаружены во время совместного посещения стройки городским прокурором и представителями Главгосстройнадзора Московской области.

— В ходе выезда городским прокурором и членами комиссии выявлены нарушения градостроительного законодательства, в связи с чем городской прокуратурой организована проверка, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования, — заключила Григорьева.

В начале этого лета председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что в ближайшее время методика контроля строительно-монтажных работ изменится. Речь идет о графике проводимых проверок и их сроках. При внеплановой проверке в случае жалоб и при участии прокуратуры нарушениям будут присваивать свою категорию риска.

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