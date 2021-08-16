Писаревский покинет пост главного тренера мужской сборной России по тяжелой атлетике

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Главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский принял решение покинуть свой пост. Об этом стало известно в понедельник, 16 августа.

— Я честно отработал то время, которое мне было доверено на посту главного тренера мужской сборной России, — заявил он.

Специалист также отметил, что это решение он принимал самостоятельно.

Писаревский подытожил, что его место должен занять кто-то более молодой.

Тренер возглавлял российскую сборную с августа 2017 года, передает РИА Новости.

До этого президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала о своих планах на будущее и прокомментировала слухи об уходе с поста главного тренера сборной России. По ее словам, ее мама завещала ей «работать до последнего издыхания», поэтому она не может нарушить этот завет.

Слухи о том, что сборная России может остаться без главного тренера в лице Винер-Усмановой появились ранее в Сети на фоне скандала с российскими гимнастками на Олимпиаде в Токио.