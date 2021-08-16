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Писаревский покинет пост главного тренера мужской сборной России по тяжелой атлетике

Полина Долганова

Спорт
Писаревский покинет пост главного тренера мужской сборной России по тяжелой атлетике
штанга

Главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский принял решение покинуть свой пост. Об этом стало известно в понедельник, 16 августа.

— Я честно отработал то время, которое мне было доверено на посту главного тренера мужской сборной России, — заявил он.

Специалист также отметил, что это решение он принимал самостоятельно.

Писаревский подытожил, что его место должен занять кто-то более молодой.

Тренер возглавлял российскую сборную с августа 2017 года, передает РИА Новости.

До этого президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала о своих планах на будущее и прокомментировала слухи об уходе с поста главного тренера сборной России. По ее словам, ее мама завещала ей «работать до последнего издыхания», поэтому она не может нарушить этот завет.

Слухи о том, что сборная России может остаться без главного тренера в лице Винер-Усмановой появились ранее в Сети на фоне скандала с российскими гимнастками на Олимпиаде в Токио.

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