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Столичные врачи вылечили от коронавируса более двух тысяч пациентов за сутки

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Столичные врачи вылечили от коронавируса более двух тысяч пациентов за сутки
= / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

За сутки в Москве полностью вылечились 2 152 пациента. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы в понедельник, 16 августа.

Таким образом, общее число выздоровеших выросло до 1 412 329 человек.

Кроме того, за минувшие 24 часа в городе выявили 1489 новых случаев коронавирусной инфекции.

При этом за сутки были госпитализированы 630 человек, а 54 пациента скончались. К аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 333 человека.

Столичные врачи вылечили от коронавируса более двух тысяч пациентов за суткиФото: Оперштаб

За последние сутки в России выявили 20 765 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. При этом 8,6 процента заболевших не имели клинических симптомов вируса. Также за сутки в РФ скончались 806 человек, полностью вылечились — 15601.

Треть перенесших коронавирусную инфекцию страдают от постковидного синдрома, который значительно ухудшает качество жизни. Об этом рассказала Хадижат Омарова, руководитель отдела клинических исследования ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора в понедельник, 16 августа. Ранее специалист отмечала, что дети переносят постковидный синдром гораздо лучше и быстрее, чем взрослые.

Вакцинация является надежным способом профилактики коронавируса. В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.

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