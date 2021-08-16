Список долгостроев в Москве пополнили 19 зданий

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Еще 19 зданий пополнили перечень объектов незавершенного строительства в столице. Об этом сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы в понедельник, 16 августа.

В ведомстве отметили, что группу по сокращению долгостроев создали в 2011 году. За прошедший период времени в список объектов незавершенного строительства внесли 800 зданий в Москве. Часть из них была демонтирована, 164 постройки ввели в эксплуатацию, а в 234 — возобновили работы.

— Оперативная группа выявила и дополнительно включила 19 объектов подобного рода, в их числе в основном объекты гаражного и административного назначения, — подчеркнул глава ведомства Сергей Левкин.

Также он сообщил, что в настоящий момент работы ведутся в 231 объекте.

Из списка долгостроев вычеркнули «Синий зуб» на «Юго-Западной» станции метро. В 2020 году на месте бывшего океанариума на Поклонной горе начали строительство жилого комплекса, в котором предусмотрены школа, торговый комплекс, спортивный центр и другое, передает Интерфакс.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на месте объектов незавершенного строительства будут открыты общественные пространства. В них появится около 900 рабочих мест.