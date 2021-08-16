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США может лишить Россию статуса рыночной экономики

Полина Долганова

Экономика
США может лишить Россию статуса рыночной экономики
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Минторг США объявил о проведении расследования на предмет соответствия Российской Федерации рыночному статусу. Об этом говорится в публикации официального издания правительства Federal Register.

Согласно сообщению ведомства, оно готово принять комментарии по этому вопросу от заинтересованных сторон до 30 августа.

Расследование было инициировано на фоне антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из РФ.

Американская сторона заявляет, что компании США предоставили достаточное количество доказательств министерству торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, стоит ли рассматривать Россию как государство с рыночной экономикой.

Согласно закону США о тарифах от 1930 года, рыночной можно назвать экономику той страны, в которой присутствует конвертируемость валюты и уровень заработной платы устанавливается по результатам переговоров профсоюзов. Кроме того, закон также учитывает размер государственной собственности страны, передает Интерфакс.

13 августа стало известно, что российская экономика выросла во втором квартале 2021 года на рекордные 10,3 процента. Данный показатель является рекордным с третьего квартала 2000 года, когда экономика выросла на 10,5 процента. Текущее значение является максимальным для второго квартала с 1996 года, когда началась история наблюдений.

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