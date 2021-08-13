Российская экономика выросла во втором квартале 2021 года на рекордные 10,3 процента

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ВВП России во втором квартале года вырос на 10,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это следует из предварительной оценки Росстата в пятницу, 13 августа.

Данный показатель является рекордным с третьего квартала 2000 года, когда экономика выросла на 10,5 процента. Текущее значение является максимальным для второго квартала с 1996 года, когда началась история наблюдений.

За аналогичный период 2020 года ВВП страны упал на 7,8 процента на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Во втором квартале 2021 года после частичного снятия ограничений пассажирооборот в России вырос на 250 процентов в годовом выражении.

Розничный товарооборот повысился на 23,5 процента, объем строительной отрасли вырос на 10,7 процента, а грузооборота — на 9,9 процента. Уточненная оценка за данный период будет выпущена 10 сентября, отмечает газета «Ведомости».

В начале июля Минэкономразвития повысило ожидания по приросту ВВП на 2021 год до 3,8 процента. В 2022 году ожидается рост ВВП на 3,2 процента.

Президент России Владимир Путин 19 июля рассказал, что рост ВВП по итогам 2021 года будет близок к четырем процентам. Глава государства призвал использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей.