Экономист объяснила, с чем связаны попытки США лишить Россию статуса рыночной экономики

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Расследование США на предмет соответствия российской экономики статусу рыночной является еще одним шагом в так называемой санкционной войне между двумя странами. Об этом рассказала экономист Татьяна Куликова.

По ее словам, американцы не рискнут ввести санкции в отношении РФ по тем отраслям, в которых наблюдается товарооборот между Россией и США.

Что касается самого расследования, специалист отметила, что оно может быть вызвано вопросами дальнейшего запуска газопровода «Северный поток — 2», потому как президенту США Джо Байдену не удалось ввести санкции в отношении российского проекта.

— США запрещено покупать российский госдолг на первичном рынке, однако это не мешает им выкупать ценные бумаги на вторичке. Дело в том, что госдолг РФ является одним из самых надежных в мире и приносит неплохие проценты. Американцы же всегда исходят из того, что представляет выгоду для них самих. В этой связи они не пойдут на полный разрыв экономических связей с Россией, — подытожила экономист в разговоре с News.ru.

Минторг США объявил о проведении расследования на предмет соответствия Российской Федерации рыночному статусу. Об этом говорится в публикации официального издания правительства Federal Register. Согласно сообщению ведомства, оно готово принять комментарии по этому вопросу от заинтересованных сторон до 30 августа. Расследование было инициировано на фоне антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из РФ.