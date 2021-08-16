Алла Довлатова поделилась подробностями расставания с Дмитрием Нагиевым

Фото: Instagram/alla_dovlatova

Актриса и радиоведущая Алла Довлатова в молодости имела любовные отношения с актером Дмитрием Нагиевым. Однако этот роман продлился недолго и оставил негативные воспоминания.

Пара познакомилась на одном из студенческих мероприятий, молодой Нагиев сразу же стал оказывать знаки внимания актрисе, у них завязался роман. Однако Довлатовой стало известно о жене артиста Алисе Шер, она устроила скандал. Вместе с тем ей надо было работать с Нагиевым в одной радиостудии.

Алла Довлатова рассказала, что они вместе с Дмитрием Нагиевым решили сохранить дружеские отношения, однако Шер, жена Нагиева, подливала масла в огонь, распуская сплетни об артистах.

— С первого дня Алиса стала передавать гадости, которые якобы говорил про меня Нагиев, а ему, судя по всему, пересказывала «мои» нелицеприятные отзывы. И однажды Дима просто перестал со мной разговаривать. Прошел мимо, будто я пустое место, — цитирует ФАН со ссылкой на интервью Аллы Довлатовой на телеканале «Россия 1».

Ранее Алла Довлатова рассказала о своем образе жизни, который помогает поддерживать вес после четвертого ребенка.