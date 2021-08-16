Один человек пострадал в результате столкновения двух автомобилей на проспекте Мира

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Россия, Москва, проспект Мира, 51с1 Карта всех событий

Один человек пострадал в результате ДТП на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщает в понедельник, 16 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел вечером 16 августа в районе дома 51 на проспекте Мира. В результате столкновения двух автомобилей пострадал пешеход. Предположительно, после ДТП одна из машин выехала на тротуар. Пострадавшего госпитализировали.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— В настоящее время на месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении ведомства.

В воскресенье, 15 августа, на 43-м километре внутренней стороны МКАД загорелся автомобиль. Из-за инцидента была перекрыта одна полоса движения.

Также в начале августа сообщалось, что легковушка загорелась на проезжей части в деревне Ямонтово в Новой Москве. Возгорание ликвидировали.