Исторический особняк в Милютинском переулке столицы отреставрировали

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милютинский переулок, 9/1 Карта всех событий

Завершились работы по реставрации исторического особняка в Милютинском переулке Москвы. Он построен по проекту архитектора Аркадия Лангмана и находится по адресу Милютинский переулок, 9/1, сообщает в понедельник, 16 августа, пресс-служба Мосгорнаследия.

— Специалисты завершили реставрацию интереснейшего памятника архитектуры — дома в Милютинском переулке. Мастера вернули фасадам здания исконный облик, в том числе восстановили исторический цвет. Также они заменили ограждения кровли. Новые выполнены по авторскому проекту 1928 года. Реставраторы воссоздали лестницу главного входа, отделав ее гранитом. Кроме того, специалисты устроили слуховые окна, отреставрировали кирпичную трубу и заменили дымники, — рассказал руководитель ведомства Алексей Емельянов.

Кроме того, специалисты благоустроили находящуюся возле дома территорию.

В здании жили ведомственные начальники СССР: в нем было всего девять пяти- и четырехкомнатных респектабельных квартир с просторными залами, столовыми и ванными, передает официальный сайт мэра Москвы.

В июне сообщалось, что дом-музей Чехова отреставрируют в Москве.Объект расположен по адресу Садовая-Кудринская улица, дом 6, строение 2. В этом доме писатель жил вместе со своей семьей четыре года. Здесь он написал пьесы «Леший», «Медведь», «Иванов», а также повести «Степь» и «Огни».

Дом-музей Чехова является объектом культурного наследия федерального значения и находится под охраной государства. Все реставрационные работы проводятся под контролем столичного департамента культурного наследия. Его планируют отреставрировать до конца года.