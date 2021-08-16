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Кейт Миддлтон и Меган Маркл готовят проект для платформы Netflix

Лала Манушакян

Общество
Кейт Миддлтон и Меган Маркл готовят проект для платформы Netflix
Фото: Instagram/kensingtonroyal

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон и жена принца Гарри Меган Маркл запустят совместный проект для Netflix.

Как сообщает Us Weekly, Миддлтон и Маркл готовятся к съемкам благотворительного документального фильма, где главную роль сыграет герцогиня Кембриджская, так как она ведет активную работу в этой сфере. Инициатором такого проекта стала Меган Маркл. Она давно хотела снять картину на подобную тематику.

Несмотря на конфликтную ситуацию внутри королевской семьи, которая началась после того, как Меган Маркл в интервью Опре Уинфри обвинила королеву Елизавету II в расизме, герцогини хорошо ладят между собой.

Кейт Миддлтон в браке с герцогом Уильямом Кембриджским с 2011 года и носит титул герцогини Кембриджской.

Меган Маркл в браке с принцем Гарри Уэльским с 2018 года. Супруги отказались от королевских обязанностей и переехали в США. В связи с этим в королевской семье приняли решение лишить принца Гарри постов нового главы Футбольной лиги регби и Регбийного союза Англии. На его место назначили Кейт Миддлтон. Эта новость расстроила Гарри Уэльского.

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