Свыше 600 домов в Подмосковье газифицировали по социальной программе

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В Подмосковье за время действия программы по социальной газификации населения подключили подачу топлива в более 600 домов. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в пресс-службе министерства энергетики региона.

— По президентскому проекту социальной газификации с момента запуска в июне 2021 года в Московской области уже подключили к газу 605 домовладений. 1,5 тысячи жителей Подмосковья уже получили доступ к газу, — цитирует пресс-служба главу ведомства Александра Самарина.

Он отметил, что по данной программе можно подключить около 115 тысяч домов в 2917 населенных пунктах. Все дома по программе будут газифицированы до конца 2022 года, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о высоком спросе в регионе на социальную газификацию. Он рассказал, что уменьшилось количество скептиков, считающих, что не может подключение стоить вместо миллиона рублей около ста тысяч.

Также он рассказал об осенних изменениях в Подмосковье. Например, в регионе проведут реновацию автовокзалов.