«Звуком лечат»: профессор рекомендовала усиленно петь при коронавирусе

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Легкие во время коронавируса рекомендуется восстанавливать с помощью пения. Об этом рассказала в понедельник, 16 августа, заслуженный деятель искусств России, заведующая кафедрой «Сольного и народного пения» Московского государственного института культуры, профессор Евгения Зосимова.

По ее словам, людям с больными легкими необходимо много петь. В таком состоянии в теле создаются определенные вибрации, которые улучшают состояние человека. После перенесенного коронавируса нужно петь еще более усиленно, так как при данном заболевании «все усугубляется», считает Зосимова.

В частности, для улучшения тонуса легких стоит петь народные песни, так как у них правильное сочетание гармоник, интервалов и звуков, пояснила профессор.

— Это искусство, но в то же время это еще и звукотерапия, известная во всем мире. Звуком лечат. Особенно народным, потому что там работают все резонаторы: и грудные, и головные, — приводит «Радио 1» слова Зосимовой.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что пациентам, перенесшим COVID-19, необходимо вернуть привычный режим сна и бодрствования, полноценно питаться, принимать витамин D и делать физические упражнения. Кроме того, для восстановления легких хорошо петь народные протяжные песни.

При этомдоктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с «ВМ» опроверг невозможность создания коллективного иммунитета к COVID-19. В свою очередь профессор Петр Чумаков оценил обнаруженные новые подавляющие коронавирус вещества.