«Сочи» разгромил «Химки» в чемпионате России по футболу

Фото: Твиттер ФК Химки

Футболисты «Сочи» разгромили игроков ФК «Химки» в домашнем матче четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги. Игра состоялась в понедельник, 16 августа, в Сочи.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу ФК «Сочи». Футболист Максим Барсов забил гол на 17-й минуте, а Ивелин Попов отличился на 54-й и 75-й минутах.

Так, «Сочи» смог набрать девять очков и подняться на третье место в турнирной таблице. «Химки» расположились на 12-м месте.

До этого стало известно, что нападающего «Зенита» Артема Дзюбу не вызовут в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. В четырех турах текущего сезона Российской премьер-лиги у Дзюбы только один полный матч.

26 июля в РФС сообщили, что Карпин подписал контракт и стал главным тренером сборной России. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие и подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере». Главной задачей для сборной тренер считает попадание на ЧМ-2022 в Катаре.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Он возглавлял сборную с 2016 года, под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.