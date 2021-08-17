Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пятно от разлива нефти под Новороссийском исчезло

Татьяна Плотникова

Происшествия
Пятно от разлива нефти под Новороссийском исчезло
Фото: Brocken Inaglory/ CC BY-SA 4.0

Снимки со спутников показали, что следы разлива нефтепродуктов в Черном море недалеко от Новороссийска исчезли. Об этом в понедельник, 16 августа, рассказали в Институте космических исследований Российской академии наук.

Как уточнили в ведомстве, на изображении от 12 августа следов пятна на поверхности не наблюдается. Это можно объяснить естественными процессами: тяжелые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а легкие испаряются.

Ученые также опровергли сообщения о том, что пятна могли быть следами смытых в море горными реками веществ. Выносы рек хотя и влияют на цветность воды, но не дают подобных эффектов на радиолокационных изображениях, так как в них обычно невелико содержание поверхностно-активных веществ, объяснили в институте.

Сотрудники Институте космических исследований вместе с коллегами из Института океанологии оказывают содействие государственным службам в анализе причин разлива и оценке его последствий, сообщает РИА Новости.

Разлив нефтепродуктов рядом с Новороссийском произошел 7 августа во время перекачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony. Нефть перекачивали из погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума, чья пресс-служба изначально сообщала о разливе на площади 200 квадратных метров. Площадь пятна от выброса горючего составляла 80 квадратных километров.

12 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что утечка нефти не представляет угрозы для отдыхающих. Также, по его словам, ничто не угрожает морской флоре и фауне. Курортный сезон не будет сорван, заключил глава региона.

Читайте также:
пятноНовороссийскнефть
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Соревнуется с Транссибом

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Устроим сладкую жизнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Все мнения
О проекте