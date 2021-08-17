Юная москвичка получила спецприз конкурса «Собаки — герои»

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Работа 12-летней Варвары Гулидовой из Москвы получила специальный приз международного конкурса «Собаки — герои», итоги которого подвел столичный Музей Победы.

Всего на конкурс «Собаки — герои» поступило более двух тысяч работ. Свои произведения на конкурс прислали художники из всех регионов России, а также США, Королевства Марокко, Ирана, Казахстана, Республики Беларусь, Латвии и других стран.

Рисунки московских школьников также получили призы зрительских симпатий почти во всех возрастных категориях конкурса. Лучшие работы отбирали путем онлайн-голосования на сайте музея. С рисунками всех участников, в том числе москвичей, можно ознакомиться в электронной экспозиции.

В виртуальной выставке представлены работы, присланные на международный творческий конкурс. Зрители увидят рисунки о четвероногих героях времен Великой Отечественной войны — собаках-санитарах, подрывниках, связистах и др. Среди художников — и совсем маленькие, начинающие живописцы, и профессиональные мастера.

Москвичи также оказались среди самых активных участников конкурса «Мой верный друг», который проводил московский Музей Победы. Творческое состязание для детей и подростков было приурочено ко Дню фронтовой собаки, который отмечается 19 августа по инициативе московского Музея Победы.