Гинцбург объяснил плюсы бустирования вакцины Pfizer «Спутником Лайт»

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Использование российской вакцины «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента прививки от коронавирусной инфекции после двух введений препарата Pfizer повышает уровень защиты против «дельта»-штамма. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Российский фонд прямых инвестиций выступил с инициативой начать совместные с Pfizer испытания «Спутника Лайт» в качестве третьего компонента для усиления защитного эффекта.

По словам Гинцбурга, идея бустировать Pfizer «Спутником Лайт» вполне логична. Это позволит защитить привитых вакциной Pfizer более эффективно защитить широким спектром антител.

Эксперт отметил, что до настоящего времени точно неясно, какова эффективность вакцины Pfizer против штамма «дельта». Предположительно, показатель составляет лишь 40 процентов.

— Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины, — заявил Гинцбург в интервью РИА Новости.

Врачи установили, что индийский штамм коронавируса «дельта» может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают образование тромбов. Также сообщалось, что данный штамм коронавируса более агрессивный, а вызванная им болезнь протекает быстрее.