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Прививающих граждан медработников предложили премировать

Василий Плиткин

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Прививающих граждан медработников предложили премировать
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с предложением выплатить премии медицинским работникам, которые обеспечивают массовую вакцинацию населения страны. Письмо с таким обращением было направлено российскому премьер-министру Михаилу Мишустину.

В письме Хамзаев отметил, что в этом году на плечи среднего и младшего медицинского персонала легла невероятная нагрузка, которая была связана с началом массовой вакцинации россиян от коронавируса, передает RT.

— В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности премирования по итогам года медицинских работников, которые в течение 2021 года не менее четырëх месяцев участвовали в обеспечении массовой вакцинации граждан, дополнительной выплатой в размере двух должностных окладов, — обратился общественный деятель к главе правительства.

Доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при Клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев предупредил, что полной победы над COVID-19 не стоит ожидать в обозримом будущем, так как сложно создать вакцину, которая будет эффективной от всех штаммов коронавируса.

Общественная палата РФмедицинские работникиВакцинация
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