Работу в крупных компаниях получили 200 участников чемпионата «Абилимпикс-2020»

На «Абилимпиксе-2019» поучаствуют 2007 человек/ Фото: mos.ru

После соревнований 200 участников Московского чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2020» получили работу.

Чемпионат был создан с целью помочь людям с ограниченными возможностями трудоустроиться и социализироваться в обществе. На сегодняшний день участники турнира работают учителями, парикмахерами, поварами и многими другими.

По словам первого заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александры Александровой, чемпионат является не только конкурсом профессионального мастерства, но и площадкой для встречи с потенциальными работодателями.

— Благодаря сотрудничеству с крупными компаниями и столичной службой занятости ребята исполняют свои мечты и определяются с будущей профессией, в которой совершенствуются и развиваются, — рассказала Александрова.

По ее словам, в качестве экспертов на чемпионате выступают настоящие профессионалы, которые досконально разбираются в своих направлениях деятельности. Они также являются представителями разных компаний, которые оценивают и приглашают на стажировку самых компетентных специалистов.

Так, например, уже 15 участников чемпионата работают на обувной фабрике на должности сборщиков обуви. Каждый из них принимал участие в соревновании по направлению «Ремонт обуви». Двое других учеников «Абилимпикс» работают в банке и успешно заняты в процессе обработки данных.

В 2021 году на чемпионате появится новое направление — «Электропривод и автоматика». Ее инициатором является крупная автомобильная компания, которая надеется подыскать ответственных и опытных сотрудников на некоторые должности , передали на официальном сайте мэра Москвы.

В мае 2022 года в столице пройдет десятый международный чемпионат «Абилимпикс». Подготовкой команды из столицы занимается московский центр развития движения «Абилимпикс», созданный на базе учебного центра «Профессионал». К настоящему моменту будущие участники соревнований уже начали тренироваться в колледжах Москвы. Они занимаются по индивидуальным программам, а в сентябре 2021 года встретятся на сборах.