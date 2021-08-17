Власти дополнительно выделят 7 миллиардов рублей на духовно-нравственный контент

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Внеочередные семь миллиардов рублей получит АНО «Институт развития интернета» из Резервного фонда правительства. Об этом говорится в материалах Федерального казначейства. Деньги пойдут на «производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи».

До сих пор на эти цели в федеральном бюджете было заложено три миллиарда рублей, следует из материалов. За счет дополнительных средств планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря этого года, сообщил источник в медиаотрасли, передает РБК.

Эту информацию подтвердили изданию и в Институте развития интернета, и в администрации президента. В следующем году есть перспективы увеличения объемов средств в полтора раза, а на дальнейшую перспективу — в два раза, добавил собеседник РБК в администрации президента.Эти семь миллиардов рублей Институт развития интернета распределит на конкурсе.

Утверждать правила конкурса и отслеживать реализации проектов будет уже существующий наблюдательный совет, который возглавляет заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.