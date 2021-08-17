Тренер хоккейной команды похитил из квартиры своего подопечного более 25 миллионов рублей
Тренер хоккейной команды похитил из квартиры своего подопечного более 25 миллионов рублей. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По словам представителя ведомства, двое мужчин по фиктивным документам сняли квартиру рядом с потерпевшим. На протяжении двух месяцев они просто наблюдали за мужчиной.
— Дождавшись, когда хозяин долгое время отсутствовал, правонарушители незаконно проникли через открытое окно к нему в жилище и из сейфа похитили денежные средства, ювелирные украшения, наручные часы, а также другие ценные вещи. Общая сумма материального ущерба составила более 25 миллионов рублей, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Вскоре мужчин задержали. Ими оказались двое жителей Москвы 27 и 32 лет. Позже выяснилось, что один из задержанных являлся тренером команды по хоккею, в которой занимался потерпевший. Со слов потерпевшего, тренер часто бывал у него в гостях и знал, где хранятся денежные средства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
— Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Петрова.
16 августа кассир украл 12 миллионов рублей из столичного банка и попытался вылететь с деньгами из города.
Недостачу двух сейф-пакетов с деньгами в одном из отделений банка в Москве обнаружили в воскресенье, 15 августа. Сотрудники службы безопасности банка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что деньги из сейф-пакетов похитил кассир. После кражи он покинул банк и скрылся в неизвестном направлении.