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Тренер хоккейной команды похитил из квартиры своего подопечного более 25 миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Тренер хоккейной команды похитил из квартиры своего подопечного более 25 миллионов рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Тренер хоккейной команды похитил из квартиры своего подопечного более 25 миллионов рублей. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, двое мужчин по фиктивным документам сняли квартиру рядом с потерпевшим. На протяжении двух месяцев они просто наблюдали за мужчиной.

— Дождавшись, когда хозяин долгое время отсутствовал, правонарушители незаконно проникли через открытое окно к нему в жилище и из сейфа похитили денежные средства, ювелирные украшения, наручные часы, а также другие ценные вещи. Общая сумма материального ущерба составила более 25 миллионов рублей, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Вскоре мужчин задержали. Ими оказались двое жителей Москвы 27 и 32 лет. Позже выяснилось, что один из задержанных являлся тренером команды по хоккею, в которой занимался потерпевший. Со слов потерпевшего, тренер часто бывал у него в гостях и знал, где хранятся денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

— Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Петрова.

16 августа кассир украл 12 миллионов рублей из столичного банка и попытался вылететь с деньгами из города.

Недостачу двух сейф-пакетов с деньгами в одном из отделений банка в Москве обнаружили в воскресенье, 15 августа. Сотрудники службы безопасности банка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что деньги из сейф-пакетов похитил кассир. После кражи он покинул банк и скрылся в неизвестном направлении.

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