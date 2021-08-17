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ЦИК утвердит график дебатов кандидатов в депутаты Госдумы 19 августа

Анастасия Волоснова

Политика
ЦИК утвердит график дебатов кандидатов в депутаты Госдумы 19 августа
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) собирается утвердить график дебатов кандидатов от партий в депутаты Госдумы восьмого созыва 19 августа. Об этом во вторник, 17 августа, рассказала секретарь ЦИК Наталья Бударина.

По ее словам, ЦИК обеспечит соблюдение законов между участниками агитационного процесса.

— После того как мы подпишем все протоколы, Центральная избирательная комиссия составит график выхода в эфир дебатов и роликов. Он будет утвержден на заседании Центральной избирательной комиссии 19 августа, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Будариной.

До этого ЦИК России утвердила порядок размещения названий и эмблем партий в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму.

Первые три номера, согласно результатам жеребьевки, получили КПРФ, партия «Зеленые», а также ЛДПР. Фракция «Новые люди» оказалась на четвертом месте, пятерку замыкает «Единая Россия».

С шестого по десятое место в бюллетене оказались партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Российская партия свободы и справедливости», а также «Коммунисты России».

5 августа председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что кампания по дискредитации выборов в России началась задолго до их старта, а страну обвиняют во всем плохом, что происходит в мире.

Голосование за депутатов Госдумы будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года. Жители Москвы со 2 августа могут зарегистрироваться на дистанционное электронное голосование.

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