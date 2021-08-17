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Уголовное дело возбудили по факту крушения самолета Ил-112В в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
Фото: СК РФ

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» рассказала представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Военный транспортник разбился утром 17 августа во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский. Воздушное судно рухнуло в 1,5 километра от полосы на территории рядом с большим Никольским прудом.

На борту воздушного судна находились три человека: шеф-пилот — летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель. По предварительным данным, все члены экипажа погибли в результате крушения самолета.

В настоящее время на месте крушения ведется расследование под руководством первого заместителя ЗМСУТ СК России Александра Перепелицына. Так, следователи и криминалисты выехали на место крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье для проведения проверки.

Также в СМИ писали о том, что за штурвалом разбившегося самолета находился летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. По неподтвержденной информации, самолет мог проходить тестирование перед форумом «Армия-2021».

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