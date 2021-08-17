В МИД РФ сообщили, что Москва готова возобновить любые контакты с ЕС

Фото: МИД РФ

Российская сторона готова возобновить любые контакты с Евросоюзом. Об этом во вторник, 17 августа, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, в ЕС после референдума в Крыму в 2014 году перечеркнули график контактов с Россией. Лавров добавил, что в настоящее время Москва готова восстановить диалог с Западом.

— Мы сейчас готовы любые контакты возобновить, — приводит РИА Новости слова Лаврова.

До этого Лавров заявил, что Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела страны. По его словам, западные страны могут подвергнуть сомнению парламентские выборы в РФ. Однако Лавров подчеркнул, что российская сторона будет пресекать все попытки вмешательства в сентябрьские выборы извне.

Глава МИД РФ также отметил, что западные страны не смогут подорвать процесс реализации российского газопровода «Северный поток — 2», несмотря на многочисленные попытки.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».