Лавров заявил, что Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела страны

Фото: МИД РФ

Россия не будет терпеть попытки вмешательства Запада во внутренние дела страны. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, западные страны могут подвергнуть сомнению парламентские выборы в РФ. Однако Лавров подчеркнул, что российская сторона будет пресекать все попытки вмешательства в сентябрьские выборы извне, пишет портал «Народные новости».

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердит график дебатов кандидатов в депутаты Госдумы 19 августа. До этого ЦИК России утвердил порядок размещения названий и эмблем партий в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму.

Первые три номера по результатам жеребьевки получили КПРФ, партия «Зеленые», а также ЛДПР. Фракция «Новые люди» оказалась на четвертом месте, пятерку замыкает «Единая Россия».

С шестого по десятое место в бюллетене оказались партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Яблоко», «Партия Роста», «Российская партия свободы и справедливости», а также «Коммунисты России».

Голосование за депутатов Госдумы будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года. Жители Москвы с 2 августа могут зарегистрироваться на дистанционное электронное голосование.