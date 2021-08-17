«Разбойник» с ножом ограбил девушку на BMW в центре Москвы

Фото: Pixabay

Россия, Москва, улица Малая Дмитровка Карта всех событий

В центре столицы приезжий мужчина совершил разбойное нападение на девушку, находившуюся за рулем дорогостоящей иномарки. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел на улице Малой Дмитровке. 26-летняя девушка находилась в своем припаркованном автомобиле BMW, как вдруг к ней в салон подсел незнакомец с ножом в руке. Злоумышленник угрожал своей жертве расправой и требовал отдать ему деньги.

Девушка отдала ему тысячу рублей. Эта сумма показалась нападавшему недостаточной, и он потребовал поехать в ближайшее отделение банка и снять все, что есть на карте. Однако в банкомате девушке не удалось снять деньги из-за недостатка средств на счете.

Видео: МВД России по Москве

— Потерпевшая успела попросить помощи у охранника, а злоумышленник тем временем скрылся в неизвестном направлении, — заключила Гузь.

Спустя некоторое время злоумышленника задержали. Им оказался 28-летний ранее судимый мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Трагический случай разбойного нападения произошел 12 августа в жилом доме на Каширском шоссе. Двое мужчин ворвались в квартиру к москвичу, ограбили и сильно избили его. От полученных травм житель столицы скончался.

Позже правоохранители задержали подозреваемых в преступлении.