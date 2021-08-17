«Настрадался»: Александр Шпак выложил фото с новой возлюбленной

Фото: Instagram/sashashpakofficial

Эпатажный блогер Александр Шпак опубликовал в своем Instagram фото с новой возлюбленной, подробностей о которой пока нет.

На фото влюбленная пара целуется, стоя на огромном булыжнике у реки в окружении деревьев и камней. Оба одеты в спортивные костюмы.

Подписчики бурно отреагировали на фото, делая акцент на том, что Шпак достаточно быстро нашел замену своей экс-жене Ирине Мещанской, известной как Мася Шпак: «Странно, что у вас «любовь» так быстро проходит. Оно и неудивительно, что у вас шесть браков»; «Одного не могу понять: как можно было найти женщину на следующий же день после отъезда Маси»; «Настрадался».

Однако привыкший к хейту блогер на реакцию публики ответил откровенным признанием:

— Я уходил из брака в брак, один раз в жизни изменил. Когда это сделал, пришлось врать. Было такое мерзкое чувство... После этого не ходил налево. После пятого брака понял, что пора остановиться. Я как-то Масе говорил, что могу совершенно спокойно простить неверность, а она бы не простила. Я очень влюбчивый. Но Мася меня остепенила. Сейчас очень ценю семью, — рассказывал 42-летний Александр Шпак.

Ранее стало известно, что инициатором расставания пары стала Ирина Мещанская, причиной она назвала манипуляции со стороны Шпака.