Прокуратура взяла на контроль расследование дела о ДТП на Русаковской набережной в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московская прокуратура контролирует расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого на Русаковской набережной погибла 30-летняя девушка. Об этом во вторник, 17 августа, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Смертельное ДТП произошло днем 17 августа в районе владения 1 на Русаковской набережной. Мотоциклист сбил двух пешеходов, когда они шли по нерегулируемому пешеходному переходу.

— В результате 30-летняя женщина скончалась на месте. 64-летняя пенсионерка и водитель мотоцикла с травмами были доставлены в городскую больницу, — заключила Нефедова.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Согласно статистике ГИБДД, дорожные происшествия, в которых страдают пешеходы, — один из наиболее частых видов ДТП. Так, на минувшей неделе наезд на пешеходов был зафиксирован в 38 случаях. При этом в 14 из них наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.

Всего на прошлой неделе в Москве произошло 148 дорожных происшествий, в которых пострадали 174 человека и еще семь погибли. Наиболее распространенным видом ДТП по-прежнему остается столкновение транспортных средств. За минувшую неделю было зафиксировано 68 таких случаев.