Астрологи назвали шесть пар знаков зодиака, у которых на свет появляются дети-гении

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Хорошая совместимость знаков зодиака приводит не только к длительным и крепким отношениям, но и к рождению гениальных детей. К данному выводу пришли астрологи и назвали шесть таких пар зодиакального круга во вторник, 17 августа.

Бесстрашие и целеустремленность Овнов вместе с отменным умом и хитростью Скорпионов в результате дают отличную базу для того, что воспитать начитанного, любознательного и остроумного ребенка с качествами лидера. Такие пары, по словам специалистов, способны вырастить гениального ученого или успешного предпринимателя.

Оригинальность Близнецов и Водолеев по наследству передается их чадам. Изобретательность и ум в сочетании с тягой к новому помогут воспитать ребенка, который в будущем сделает научное открытие или станет великим философом.

В союзе Тельцов и Львов родится ребенок с равной тягой к знаниям и искусству. В данном случае трудолюбие и желание быть лучше — определяющие качества в формировании личности малыша. Астрологи прогнозируют такому ребенку стать известным дизайнером или историком моды.

У целеустремленных Стрельцов и чувственных Рыб родится ребенок, который по-настоящему любит приключения и людей. Такие дети могут стать талантливыми фотографами или профессиональными путешественниками.

Союз Дев и Весов отличается эстетикой, умом, внимательностью и свободным мировоззрением. Эти качества передадутся и ребенку, который в будущем преуспеет в мире искусства.

Идеальная совместимость Козерогов и Раков отражается и на способностях их детей. Представители этих знаков зодиака, как пазл, дополняют друг друга: суровость сглаживается мягкостью, а проницательность — логикой. Их ребенок может стать популярным писателем или обрести успех в психологии, сообщает Пятый канал.

Ранее астрологи объяснили, в каком возрасте женятся представители разных знаков зодиака.