ВВС Британии заявили о сопровождении российского Су-24 над Черным морем

Фото: Twitter / RoyalAirForce

Британские истребители, базирующиеся в Румынии, поднялись в воздух для сопровождения российского Су-24 над Черным морем. Об этом заявили в Королевских ВВС Великобритании во вторник, 17 августа.

— Самолеты Typhoon ВВС Великобритании, размещенные на базе близ города Констанца на берегу Черного моря, срочно поднялись в воздух 17 августа, когда был замечен российский самолет, следующий к воздушному пространству Румынии, — говорится в сообщении.

Пилот Су-24 якобы не отвечал на запросы румынских авиадиспетчеров, уточнили в ВВС. Британские самолеты сопровождали Су-24, пока он не отдалился от побережья Румынии. Это происходило в международном воздушном пространстве, отмечается на сайте британских ВВС.

11 июля российские истребители Су-30СМ и Су-27 были отправлены на перехват объектов, обнаруженных радиолокационными средствами контроля над Черным морем. Ими оказались самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» и самолет-разведчик CL-600 «Челленджер» ВВС США.

Их сопроводили над акваторией моря, граница России нарушена не была. Полет российских летчиков велся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.