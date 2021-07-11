Российские истребители сопроводили самолеты США над Черным морем

Фото: Министерство обороны РФ

Российские истребители Су-30СМ и Су-27 были отправлены на перехват объектов, обнаруженных радиолокационными средствами контроля над Черным морем. Ими оказались самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» и самолет-разведчик CL-600 «Челленджер» ВВС США. Их сопроводили над акваторией моря, сообщили в воскресенье, 11 июля, в Национальном центре управления обороной.

— Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты истребители Су-30СМ и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа, — говорится в сообщении.

Граница РФ нарушена не была. Российские истребители сопроводили американские самолеты над акваторией Черного моря. После чего те развернулись, а отечественные летчики вернулись на базу. Их полет велся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что более 50 самолетов и беспилотников вели разведку около границ России за неделю. Российские радиолокационные станции зафиксировали 51 иностранный летательный аппарат.