Спасатели не нашли признаков пожара в московском отеле Marriott

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Краснопрудная улица, 12 Карта всех событий

Сообщения о возгорании в отеле Marriott на Краснопрудной улице, дом 12 в Москве не подтвердились.

Вечером вторника, 17 августа, в социальных сетях появилась информация о пожаре в отеле, а также кадры, на которых от крыши здания исходят клубы темного дыма. Сообщалось, что на месте происшествия работает пожарный расчет.

Однако сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, прибывшие по заявке о пожаре в 20-этажном здании, в ходе проверки не обнаружили признаков возгорания, сообщается в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

13 августа загорелся дом в центре Москвы. Как сообщала ранее «ВМ», в доме 19/1 на Садово-Спасской улице загорелись межэтажные деревянные перекрытия. Возгорание возникло между 4-м, 5-м, 6-м и 7-м этажами. Площадь распространения огня достигала 100 квадратных метров. В связи с этим проводилась эвакуация жильцов. Пожар ликвидировали.