График поездов Казанского направления МЖД изменят с 23 августа

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Расписание движения поездов на Казанском направлении Московской железной дороги будет скорректировано в период с 23 августа по 24 сентября. Об этом во вторник, 17 августа, рассказали в пресс-службе АО «Центральная ППК».

В периоды 27 и 30 августа, 3, 10, 13, 17, 20 и 24 сентября с 07:30 до 17:30, а также 25 августа, 1, 8, 15, 22 сентября с 08:30 до 18:30 будет закрыт первый путь на участке Кривандино – Черусти. У пригородных поездов изменится время отправления и прибытия. Часть электропоездов проследует по укороченным маршрутам от/до станций Куровская и Черусти.

По ночам 23–31 августа будут проходить путевые работы на Казанском вокзале. Кроме того, 23–24 августа в ночь с 21:05 до 05:00 и 25–26 августа в ночь с 20:40 до 04:35 будет закрыт третий путь на Казанском вокзале.

В данные периоды у части электричек изменится время отправления и прибытия, а также режим остановок. Два рейса выведут из расписания: № 7147 «Раменское – Казанский вокзал» и № 7148 «Казанский вокзал – Раменское».

Помимо этого 24–25 и 26–27 и 30–31 августа в ночное время с 20:30 до 04:25 будет закрыт четвертый путь на Казанском вокзале. В связи с этим у части поездов изменится время отправления и прибытия, а также режим остановок. Два электропоезда выведут из расписания: № 7147 «Раменское – Казанский вокзал» и № 7148 «Казанский вокзал – Раменское».

29 августа с 20:45 до 04:40 30 августа будет закрыт первый путь на Казанском вокзале. В это время у части поездов изменится время отправления и прибытия, а также режим остановок.

Актуальное расписание и маршруты электропоездов опубликованы на официальном сайте ЦППК.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние полтора года в столице было открыто 18 современных остановочных пунктов Московских центральных диаметров. Город уже готовится к запуску новых диаметров — МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5. Кроме того, в 2021 году в столице планируется построить и открыть еще шесть новых вокзалов.