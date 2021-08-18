Исследование: Вакцина Sinovac может повышать риск развития паралича Белла

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Применение вакцины от коронавирусной инфекции китайской компании Sinovac Biotech сопряжено с повышением риска развития паралича Белла. К такому выводу пришли исследователи из Гонконгского университета.

Паралич Белла — одна из наиболее распространенных форм нейропатии (повреждение или дисфункция) лицевого нерва. Этиология данного явления не установлена. Паралич Белла носит сезонный характер и может возникать после переохлаждений и простудных заболеваний.

Ученые проанализировали данные жителей Гонконга, получивших вакцины Coronovac или препарат Fosun-BioNTech (аналог Pfizer-Biontech). Среди первых 450 тысяч человек было зафиксировано 28 случаев развития паралича Белла после вакцинации. Среди вторых 540 тысяч человек таких случаев было 16.

Авторы исследования подчеркивают, что полученные ими данные не позволяют однозначно говорить о причинно-следственной связи между вакцинацией препаратом Sinovac и развитием паралича лицевого нерва, однако не исключают ее наличие.

При этом исследователи указывают, что защитный эффект от инактивированной вакцины значительно перевешивают риски, связанные с нежелательным явлением, которое, как правило, проходит само по себе, пишет Lancet.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране вскоре появится пятай вакцина от коронавируса.