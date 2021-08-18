Отец москвички-вундеркинда Тепляковой пообещал обеспечить ей учебу в МГУ

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Юная жительница Москвы Алиса Теплякова, которая в восемь лет сдала Единый государственный экзамен, в любом случае будет учиться на психологическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Об этом заявил отец ребенка.

По словам Евгения Теплякова, семья твердо настроена на обучение дочери в МГУ — если не на бюджетной, то на договорной основе. Мужчина отметил, что не видел списков о зачислении абитуриентов, в которых якобы не числится Алиса, однако рассказал, что на экзамене по биологии в университете девочка набрала 48 баллов, сообщает «Пятый канал».

В середине июля факультет психологии МГУ выразил готовность принять на обучение Теплякову. Она сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии, а также информатике.

После этого ей вручили аттестат за одиннадцатый класс. По словам ее отца, девочка хочет поступить на факультет психологии в МГУ, также она рассматривает другие факультеты, связанные с экологией и биоинформатикой.

В свою очередь ректор МГУ Виктор Садовничий комментируя данную ситуацию, отметил, что видел множество ребят, поступавших в 14–15 лет, но это — всегда особый случай. Если Теплякову примут, ей необходимо выделить педагога-психолога, который помог бы ей комфортно учиться в университете.