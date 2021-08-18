Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ДТП с участием автобуса и нетрезвого велосипедиста произошло на Киевском шоссе

Полина Долганова

Происшествия
ДТП с участием автобуса и нетрезвого велосипедиста произошло на Киевском шоссе
Фото: Pixabay

Авария, в которой велосипедист врезался в автобус № 485 частного перевозчика, произошла на Киевском шоссе в среду, 18 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП случилось утром, в 07:05 по московскому времени. По предварительным данным, велосипедист в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и въехал в бок автобуса. От госпитализации предполагаемый виновник аварии отказался.

В результате случившегося на дороге было затруднено движение транспорта. Протяженность затора составляет 4,7 километра.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

До этого, 17 августа, в Москве произошла еще одна авария. Автомобиль загорелся на съезде с Лермонтовского проспекта на внешнюю сторону 8-го километра МКАД, сообщала пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. В Сети также появились кадры с места происшествия. На них видно, что загоревшийся автомобиль находится на островке безопасности между двумя однополосными дорогами. От машины исходят клубы серого дыма.

Читайте также:
ДТПавариидорога
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Все мнения
О проекте