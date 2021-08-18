ДТП с участием автобуса и нетрезвого велосипедиста произошло на Киевском шоссе

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Авария, в которой велосипедист врезался в автобус № 485 частного перевозчика, произошла на Киевском шоссе в среду, 18 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП случилось утром, в 07:05 по московскому времени. По предварительным данным, велосипедист в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и въехал в бок автобуса. От госпитализации предполагаемый виновник аварии отказался.

В результате случившегося на дороге было затруднено движение транспорта. Протяженность затора составляет 4,7 километра.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

До этого, 17 августа, в Москве произошла еще одна авария. Автомобиль загорелся на съезде с Лермонтовского проспекта на внешнюю сторону 8-го километра МКАД, сообщала пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. В Сети также появились кадры с места происшествия. На них видно, что загоревшийся автомобиль находится на островке безопасности между двумя однополосными дорогами. От машины исходят клубы серого дыма.