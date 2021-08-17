Автомобиль загорелся на съезде с Лермонтовского проспекта на МКАД
Автомобиль загорелся на съезде с Лермонтовского проспекта на внешнюю сторону 8-го километра МКАД. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Затруднено движение транспорта, — добавили в ведомстве.
В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что загоревшийся автомобиль находится на островке безопасности между двумя однополосными дорогами. От машины исходят клубы серого дыма.
Похожий случай произошел 16 августа на севере столицы. После ДТП с участием двух машин на дублере Ленинградского проспекта одно из транспортных средств загорелось.