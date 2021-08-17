Автомобиль загорелся на съезде с Лермонтовского проспекта на МКАД

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Россия, Москва, Лермонтовский проспект Карта всех событий

Автомобиль загорелся на съезде с Лермонтовского проспекта на внешнюю сторону 8-го километра МКАД. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Затруднено движение транспорта, — добавили в ведомстве.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что загоревшийся автомобиль находится на островке безопасности между двумя однополосными дорогами. От машины исходят клубы серого дыма.

Видео: Telegram / Москва с огоньком

Похожий случай произошел 16 августа на севере столицы. После ДТП с участием двух машин на дублере Ленинградского проспекта одно из транспортных средств загорелось.