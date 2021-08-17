Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автомобиль загорелся на съезде с Лермонтовского проспекта на МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
Автомобиль загорелся на съезде с Лермонтовского проспекта на МКАД
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Лермонтовский проспектКарта всех событий

Автомобиль загорелся на съезде с Лермонтовского проспекта на внешнюю сторону 8-го километра МКАД. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Затруднено движение транспорта, — добавили в ведомстве.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что загоревшийся автомобиль находится на островке безопасности между двумя однополосными дорогами. От машины исходят клубы серого дыма.

Видео: Telegram / Москва с огоньком

Похожий случай произошел 16 августа на севере столицы. После ДТП с участием двух машин на дублере Ленинградского проспекта одно из транспортных средств загорелось.

Читайте также:
ДТПМоскваавтомобиль загорелся
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Все мнения
О проекте