Автомобиль загорелся после ДТП на дублере Ленинградского проспекта

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект (дублёр) Карта всех событий

На севере столицы произошло ДТП с участием двух машин. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По предварительной информации, ДТП с участием двух машин произошло на дублере Ленинградского проспекта. После столкновения одно из транспортных средств загорелось.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— На месте работают оперативные службы. Движение в сторону центра затруднено на 0,6 километра, — говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили, что ДТП не было.

— Произошло возгорание автомобиля, — заключили в ведомстве.

В воскресенье, 15 августа, на 43-м километре внутренней стороны МКАД загорелся автомобиль. Из-за инцидента была перекрыта одна полоса движения.