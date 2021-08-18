Столичные власти назвали сроки запуска новых диаметров в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новую транзитную линию наземного метро МЦД-3 могут запустить в Москве в начале 2023 года, а МЦД-4 и МЦД-5 планируется открыть в столице в 2024 и 2025 году соответственно. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, в столице активно ведется работа по запуску новых диаметров.

Он отметил, что совокупная протяженность пяти маршрутов будет составлять 375 километров. Всего на них смогут расположиться 182 станции. Предполагается, что диаметры помогут улучшить транспортную доступность 6,9 миллиона столичных районов. Общая нагрузка на столичную сеть московского транспорта снизится на 10–12 процентов, передает «Москва 24».

До этого Ликсутов рассказал, что шестнадцать пересадок свяжут между собой строящиеся Московские центральные диаметры МЦД-3 и МЦД-4 с Большой кольцевой линией (БКЛ) и МЦК.

Будущие диаметры позволят горожанам скорректировать и упростить старые маршруты в Москве. У столичных жителей появится возможность передвигаться по городу быстрее и дешевле.

На третьем диаметре пассажиры смогут пересесть с Рижской станции МЦД на станцию метро «Рижская», с Электрозаводской — на «Электрозаводскую», с Авиамоторной — на одноименную станцию БКЛ, а также с Митькова на «Сокольники».