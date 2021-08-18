Выставка «За Нилом. Искусство Древнего Египта» откроется в галерее «Загорье»

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В августе в галерее «Загорье» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «За Нилом. Искусство Древнего Египта».

В экспозиции выставки зрителям представят копии скульптур, репродукции, рельефы и макеты ярких образцов искусства, которые можно посмотреть не только с помощью глаз, но и с помощью прикосновений. Экспликации будут доступны в двух вариантах, в том числе на языке Брайля.

Произведения искусства, чьи копии можно увидеть в Москве, хранятся в музеях Каира, Парижа, Берлина и других городов мира, а макеты, рельефы и скульптуры изготовлены руками волонтеров.

Выставка открыта с 28 августа по 7 ноября, сообщается на сайте выставки.

В галерее «Богородское» открылась выставка «Дача, как я ее вижу». Здесь посетители смогут изучить смысловое наполнение феномена дачи для каждого отдельно взятого человека. Проект раскрывает семейные традиции и связь поколений через призму дачного опыта. В условном дачном пространстве можно увидеть знакомые пейзажи и бытовые зарисовки.