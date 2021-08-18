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Почти четыре миллиона москвичей получили метро в шаговой доступности за последнее десятилетние

Анастасия Волоснова

Город
Почти четыре миллиона москвичей получили метро в шаговой доступности за последнее десятилетние
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве за год открывается от семи до девяти новых станций метро. Об этом в среду, 18 августа, рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что за последние десять лет доступ к столичному метро в шаговой доступности получили почти четыре миллиона москвичей.

— По поручению мэра Москвы в городе ведется активное развитие метро. Каждый год мы открываем от семи до девяти новых станций. Больше никто в мире, за исключением китайских городов, не строит метро с таким масштабом, — приводит Интерфакс слова Ликсутова.

По его словам, цена квартир в районе новых станций метро, а также Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) увеличивается на 15–25 процентов.

До этого Ликсутов сообщил, что новую транзитную линию наземного метро МЦД-3 могут запустить в Москве в начале 2023 года, а МЦД-4 и МЦД-5 планируется открыть в столице в 2024 и 2025 году соответственно.

Также заместитель мэра столицы рассказал, что шестнадцать пересадок свяжут между собой строящиеся диаметры — МЦД-3 и МЦД-4 — с Большой кольцевой линией (БКЛ) и МЦК.

Будущие диаметры позволят горожанам скорректировать и упростить старые маршруты в Москве. У столичных жителей появится возможность передвигаться по городу быстрее и дешевле.

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