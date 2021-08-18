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Речной трамвай снова пустили от Северного речного вокзала до района Южное Тушино

Полина Долганова

Город
Речной трамвай снова пустили от Северного речного вокзала до района Южное Тушино
Автозаводский мост / Фото: Анна Быкова

Регулярный речной трамвай, следующий от Северного речного вокзала до Захаркова, снова заработал в столице. Водный транспорт будет перевозить пассажиров до момента закрытия речной навигации. Об этом в среду, 18 августа, сообщили в Telegram-канале московского департамента транспорта.

Весь путь по данному маршруту будет занимать у москвичей около десяти минут.

До пункта назначения горожан будет возить теплоход «Москва-1» с посадкой на причале № 9. Оплатить поездку можно будет картой «Тройка» или любым другим способом в прибрежной кассе. Стоимость поездки составляет 42 рубля.

В 2007 году маршрут от вокзала на другой берег был закрыт в связи с плохим состоянием причалов.

Запуск речных маршрутов в Москве будет проводиться постепенно вместе с производством подходящих для них судов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

В 2022–2023 году в столице появятся два регулярных маршрута электрических речных судов, по которым будут курсировать 20 электрических речных трамвайчиков.

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