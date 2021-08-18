Призеры Олимпийских игр из Москвы получат премии правительства столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Правительство Москвы направит выплаты столичным спортсменам, которые завоевали медали на прошедшей летней Олимпиаде в Токио, а также их тренерам.

Отмечается, что суммарно спортсмены из Москвы завоевали на Играх 28 медалей, что составляет 39 процентов от общего количества наград сборной России. Победителями и призерами Олимпиады в личном и командном зачетах стали 44 спортсмена из столицы.

Так, по решению мэра Москвы Сергея Собянина премию в размере четырех миллионов рублей получат те, кто принес в копилку сборной золотую медаль. Серебряные призеры получат 2,5 миллиона рублей. Спортсмены, занявшие на соревнованиях третьи места, удостоятся 1,7 миллиона рублей.

Тренерам, которые готовили чемпионов и призеров к этим непростым соревнованиям, предоставят премиальную выплату в размере 50 процентов от вышеуказанных сумм, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

7 августа мэр Москвы Сергей Собянин поздравил российскую команду по синхронному плаванию и прыгунью Марию Ласицкене с золотыми медалями на Олимпийских играх в Токио.

По его словам, спортсменкам удалось победить благодаря потрясающей стабильности, за которой стоят годы упорного труда, подчеркнул он. Марию Ласицкене, взявшую золото в прыжках в высоту, мэр назвал «умницей и королевой прыжков в высоту».

Кроме того, Собянин поддержал Дину и Арину Авериных, которые заняли второе и четвертое места в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье, а также их тренера Ирину Винер-Усманову. У них обязательно будут новые победы, несмотря на все испытания, добавил глава города.