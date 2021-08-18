Онищенко призвал привлечь блогеров к популяризации вакцинации

Фото: Пресс-служба Госдумы

Блогеров стоит активно привлекать к агитации за вакцинацию в России. Об этом рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, для популяризации вакцинации недостаточно призовых выплат в размере 100 тысяч рублей, которые будет выплачивать привитым россиянам правительство РФ с 1 сентября по 1 декабря.

— У нас много позитивных блогеров, которые являются лидерами общественного мнения. Им нужно дать материал, а они смогут донести его до подписчиков. Вот что нужно делать наряду с тем, чтобы платить по 100 тысяч, — заключил Онищенко.

До этого Геннадий Онищенко допустил осложнение ситуации с коронавирусной инфекцией осенью. По его словам, инфекция начнет распространяться с новой силой, поскольку много детей пойдет в школы, а россияне вернутся из отпусков. При этом темпы вакцинации в стране пока оставляют желать лучшего.

Позднее Онищенко заявил, что россиянам следует не ожидать всплеска заболеваемости коронавирусом среди детей с началом учебного года, а готовиться к нему. Он подчеркнул, что подготовка к учебному году должна коснуться и учителей. Они должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции.

Вакцинация является надежным средством профилактики коронавируса. В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.