Футбольный стадион «Москвич» введут в эксплуатацию в следующем году

Фото: Ирина Сапрыкина

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Футбольный стадион «Москвич» планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. К настоящему моменту в рамках реконструкции объекта специалисты завершили устройство дренажа футбольного поля. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время на стадионе подходят к концу работы по подготовке к дальнейшей установке спортивного инвентаря для легкой атлетики. Ремонтники также продолжают активно укладывать асфальтовое покрытие беговых дорожек вокруг футбольного поля.

Внутренние части трибунных навесов облицовывают зеркальными кассетами. Такое необычное архитектурное решение было придумано с целью сделать «Москвич» узнаваемым.

Также на объекте завершилось фасадное остекление всего стадиона.

Загрутдинов подытожил, что реконструкция «Москвича» является одним из самых масштабных проектов модернизации столичных спортивных объектов в Москве.

Итоговый результат реконструкции позволит проводить на стадионе тренировки, массовые мероприятия спортивной направленности и другие мероприятия, значимые для города.

До этого сообщалось, что за последние шесть лет на территории спорткомплекса «Лужники» построили и реконструировали 22 объекта. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.