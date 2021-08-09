Андрей Бочкарев: 22 объекта построено и реконструировано в «Лужниках» с 2014 года

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, улица Лужники, 24с1 Карта всех событий

За последние шесть лет на территории спорткомплекса «Лужники» построили и реконструировали 22 объекта. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С 2014 года мы построили и реконструировали 22 объекта, в числе которых и БСА «Лужники», ставшая главной ареной ЧМ-2018 по футболу. В «Лужниках» сейчас продолжается строительство крупнейшего в Европе теннисного центра, ледового дворца «Кристалл», а также реконструируется универсальный спортзал «Дружба», — рассказал заместитель мэра.

Андрей Бочкарев также напомнил о еще одном крупном проекте на территории спорткомплекса — международном центре самбо и бокса. В настоящее время этот объект достроили на 43 процента, в нем начали монтировать стеклопакеты витражей.

31 июля 2021 года олимпийский комплекс «Лужники» отметил свое 65-летие. Летом 1956 года на его территории открылся Центральный стадион имени Ленина, с которого и началась история «Лужников». Наиболее значимыми спортивными событиями, которые проходили в «Лужниках», стали Олимпийские игры 1980 года и финал Лиги чемпионов.